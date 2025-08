Bobadilla elogia São Paulo e avalia sequência com Crespo: "Estou aproveitando o máximo"

Vivendo uma boa fase no São Paulo, o paraguaio Damián Bobadilla celebrou o momento sob o comando de Hernán Crespo e destacou a importância de aproveitar as oportunidades recebidas. Peça frequente na equipe desde a chegada do treinador argentino, o meio-campista atuou em todas as sete partidas com o novo comandante, sendo titular em cinco delas.

"Estou aproveitando o máximo de cada oportunidade que tenho dentro de campo. Os companheiros me ajudam também a me sentir o mais cômodo possível. Tento retribuir a confiança para o elenco, para o treinador e para toda a comissão. Tento fazer meu melhor em campo, estou aproveitando cada oportunidade e tentando evoluir cada vez mais", afirmou Bobadilla ao SPFCplay.

O jogador também comentou sobre a boa sequência do Tricolor, que soma cinco vitórias seguidas e seis jogos de invencibilidade na temporada. No último domingo, marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão.

"É uma sequência para todo time conquistar muitas vitórias seguidas, acho que é algo muito importante, melhora a confiança e em tudo. Devemos continuar no mesmo caminho, aumentando o nível, melhorando o que tem que evoluir e fazer o time cada vez melhor", completou.

? No Direto do SuperCT, uma entrevista com Bobadilla e o último treino antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil! ? Assista completo ?? https://t.co/tOhBfykOYi#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/NnMBlViShG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2025

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Morumbis, o Tricolor venceu por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para avançar às quartas.

Caso o Furacão vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis, já um triunfo paranaense por dois ou mais gols garante a classificação dos donos da casa.

Para o confronto, Crespo terá os retornos de Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão diante do Internacional. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Lucas, Oscar, Calleri, Ryan Francisco, Luiz Gustavo, Wendell e Dinenno. A provável escalação é: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.