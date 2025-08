Ben Askren mostra caminhada no hospital e celebra avanço na recuperação

Em meio a um delicado processo de recuperação após um transplante duplo de pulmão, Ben Askren compartilhou com os fãs mais um momento de superação. O ex-lutador do UFC, de 41 anos, publicou um vídeo em que aparece caminhando pelos corredores do hospital, demonstrando avanços mesmo após ter sido reinternado por conta de uma infecção (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Na gravação, Askren utiliza um andador, mas se mostra bem-humorado e determinado. "Atualização número 9. Vou arrasar com este andador. Fiz uma volta completa antes. Foi a primeira vez que fiz isso. Vou tentar fazer de novo. Espero que vejam meu progresso. Mesmo preso no hospital", disse.

Em outro trecho, o ex-campeão do Bellator e do ONE Championship aparece visivelmente cansado, mas celebra o esforço: "Isso é progresso. Estou exausto. Parece patético cansar com uma volta. Mas é quase a minha terceira hoje. Estou evoluindo. Espero que vocês também estejam progredindo".

Retorno ao hospital

Askren havia recebido alta poucos dias antes, mas precisou retornar após exames de rotina apontarem sinais de infecção em um dos drenos torácicos ainda ativos. Apesar dos obstáculos - que incluíram quatro paradas cardíacas e a perda de cerca de 23 kg durante a internação inicial -, ele tem usado as redes sociais para dividir sua rotina de reabilitação com franqueza e otimismo.

