Baresi ganha o apoio de Sinner e outras personalidades do esporte após retirar nódulo do pulmão

Um dos maiores nomes da história do Milan, Franco Baresi, de 65 anos, recebeu uma série de mensagens de apoio de personalidades do esporte após ter sido submetido a uma cirurgia para retirar um nódulo do pulmão. Jannik Sinner, número 1 do ranking da ATP, foi um dos atletas que manifestaram solidariedade ao ex-defensor de 65 anos.

Torcedor do Milan, o tenista italiano postou uma mensagem de apoio ao ídolo que defendeu o clube rubro-negro por 20 temporadas. "Vamos nosso supercapitão, estamos torcendo por você", postou o competidor em matéria publicada pelo jornal italiano Gazzeta dello Sport.

Contemporâneo de Baresi na equipe milanista, o ex-meio-campista Donadoni também externou sua preocupação. "Olá Franco, simplesmente como amigo, quero contribuir de alguma forma para dar uma ajudinha neste momento difícil. Estarei sempre aqui para você, capitão," publicou.

O holandês Frank Rijkaard, que fez história ao seu lado pelo time italiano, seguiu a mesma linha. "Envio-lhe muito amor e força", diz parte do trecho da mensagem.

Renomados ex-treinadores também se posicionaram na tentativa de apoiar o ex-craque neste momento delicado de sua vida. Arrigo Sacchi, técnico vice-campeão do mundo pela Itália na Copa de 1994, dedicou algumas linhas ao amigo. "Você é um homem especial, mando um grande abraço". Já Fabio Capello destacou a fibra que o caracterizou em campo. "Você sempre foi um lutador".

No início da semana, o Milan anunciou em seu site oficial que Franco Baresi foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um nódulo no pulmão e comentou sobre o êxito da intervenção.

"O Milan informa que, após exames médicos de rotina, nosso vice-presidente Honorário, Franco Baresi, foi diagnosticado com um nódulo pulmonar. Foi decidido que a melhor solução seria removê-lo por meio de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A operação correu bem e a recuperação transcorreu sem complicações", diz parte do trecho da nota oficial.

Campeão do Mundo com a seleção italiana no Mundial de 1982, na Espanha, e vice em 1994, quando perdeu o título para o Brasil nos Estados Unidos, ele é um dos maiores jogadores da história do Milan.

Feliz pelo sucesso da cirurgia, ele retribuiu o carinho com uma breve mensagem nas redes sociais. "Caros torcedores, só quero avisar que vai demorar um tempinho para eu me recuperar totalmente. Obrigado ao Milan e a todos pelo apoio. Um grande abraço", postou o ex-jogador.