Bahia finaliza preparação visando duelo com o Retrô-PE pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Bahia finalizou sua preparação para o duelo com o Retrô-PE, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O time de Rogério Ceni tem a vantagem do empate, por ter vencido a ida por 3 a 2.

?? Trabalhos técnicos e táticos marcaram manhã de atividades no CT. Foco na vaga! #BBMP pic.twitter.com/QWPBKxq8Ey ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 5, 2025

O elenco do Bahia começou os trabalhos assistindo a um vídeo de acertos e erros contra o Retrô-PE na partida de ida. Em seguida, os jogadores foram ao gramado do CT Evaristo de Macedo e começaram o aquecimento.

Após o aquecimento, os atletas foram divididos em dois grupos por Rogério Ceni. Um dos times, espalhado pelas linhas do campo, precisava completar dez passes e, em seguida, finalizar. Os outros jogadores formaram duplas, com o objetivo de roubar a bola.

Depois do primeiro exercício, os atletas realizaram um treino tático visando o confronto contra o Retrô-PE. O final da atividade foi marcado por situações de bola parada e treinamento de cobranças de pênaltis.

Desfalques e provável escalação do Bahia

Erick (contusão no músculo reto femoral da coxa direita), Erick Pulga (estiramento na coxa esquerda) e Kanu (lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles) seguem em tratamento no departamento médico do Bahia e estão fora da partida contra o Retrô-PE.

Portanto, a provável escalação do Bahia conta com Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Cauly.