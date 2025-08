Auxiliar elogia atuação do Juventude em derrota e projeta melhora com Carpini

O auxiliar técnico Gerson Ramos foi o responsável por comandar o Juventude na derrota para o Santos por 3 a 1, nesta segunda-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, o profissional gostou da atuação da equipe diante do Peixe.

"Tudo o que nós trabalhamos durante a semana, as movimentações ofensivas, os atletas conseguiram colocar em prática. Tenho certeza e muita convicção de que nós vamos sair dessa, vamos seguir juntos, que a performance foi boa. Porém, o resultado não foi bom", disse o auxiliar do Juventude.

Melhora com Carpini

Logo após o término do jogo, o Juventude anunciou o técnico Thiago Carpini para ser o comandante no restante da temporada. O auxiliar Gerson Ramos projetou uma melhora da equipe com o novo treinador.

"Eu joguei com ele em 2007, no Atlético Mineiro. Jogava eu e ele de volante. Conheço ele de longas datas. Ele (Carpini) gosta de ter a bola, de um time que pressiona sempre o portador da bola. Estou feliz que ele está chegando para nos ajudar. É um grupo trabalhador, é um grupo que vai dar uma resposta positiva para ele", falou o auxiliar.

Fernando Alves / E.C.Juventude

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude enfrenta o Corinthians na segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.