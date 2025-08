Autor de gol contra o Corinthians, Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo

Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no último domingo, o Fortaleza empatou com o Corinthians por 1 a 1, na Neo Química Arena. Autor de um gol em Itaquera, o atacante Breno Lopes, com passagem marcante pelo Palmeiras, falou sobre o recente confronto e já projetou o duelo com o Botafogo.

"É sempre bom marcar, ainda mais num jogo difícil, fora de casa. Começamos muito bem contra o Corinthians. Entramos acesos e, por pouco, a gente não sai de lá com os três pontos que queríamos tanto. Mas faz parte. Agora, é foco em fazer mais uma vez uma grande semana de trabalho", afirmou o atacante.

Com apenas 15 pontos, o Fortaleza ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. Na tentativa de fugir do Z4, o time defendido por Breno Lopes volta a campo para encarar o Botafogo às 20h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Castelão, pela 19ª rodada.

"O jogo do Corinthians já passou, mas nos serve também de lição para o restante da competição. Nosso objetivo agora é focar muito nos treinamentos da semana e ver o que o professor vai pedir para mais um confronto difícil. O Botafogo também tem um bom time. Contamos com o nosso torcedor para buscar o resultado positivo", finalizou o atacante, autor de seis gols na temporada.