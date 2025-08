Atlético-MG x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebe o Flamengo, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. A equipe mineira venceu o duelo de ida por 1 a 0. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Atlético-MG tem retorno importante para o duelo. O técnico Cuca terá a volta do lateral esquerdo Guilherme Arana, fora das últimas partidas por lesão.

Do lado do Flamengo, o trio Danilo, De La Cruz e Pulgar continua entregue ao departamento médico. Já Luiz Araújo e Bruno Henrique não estarão disponíveis por apresentarem nível elevado de desgaste físico. Recuperado de uma tendinite, Everton Cebolinha retorna, mas deve ser opção no banco de reservas.

Nos últimos três confrontos entre as duas equipes com mando do Atlético-MG, o vencedor foi o Rubro-Negro: 2 a 1 no Brasileiro de 2023, 4 a 2 no Brasileiro de 2024 e 1 a 0 na final da Copa do Brasil do ano passado.

Por outro lado, pesa contra a equipe carioca um tabu em torneios mata-mata. Em sua história, o clube nunca conseguiu reverter um placar adverso no jogo de ida, atuando fora de casa no segundo jogo. Além disso, o Flamengo de Filipe Luis vem de três partidas sem vitórias.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG x FLAMENGO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 6 de agosto, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS)



VAR: Wagner Reway (PB)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Lyanco e Junior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera (Igor Gomes), Gabriel Menino e Scarpa (Arana); Cuello, Rony e Hulk



Técnico: Cuca

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís.