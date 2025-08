Atlético-MG anuncia coordenador de performance ex-Palmeiras e Santos

O Atlético-MG oficializou, nesta terça-feira, a contratação de Omar Feitosa como novo coordenador de performance do clube. A função estava vaga desde a saída de Cristiano Nunes, que deixou a Cidade do Galo em junho para integrar a comissão técnica permanente da Seleção Brasileira, liderada por Carlo Ancelotti.

O profissional foi apresentado nesta terça-feira aos jogadores do clube mineiro durante o treinamento.

Com vasta experiência na preparação física e gestão de desempenho, Feitosa chega para reforçar a estrutura do departamento. Natural de Curitiba e formado em Educação Física pela PUC-PR, o novo coordenador,acumula passagens relevantes no futebol brasileiro, tendo atuado no Palmeiras (2007 a 2010 e 2016 a 2019), em que trabalhou ao lado do técnico Cuca, hoje comandante do Galo, e no Santos (2020).

Mesmo com a mudança, Ricardo Seguins permanece como preparador físico principal do Atlético-MG. A chegada de Omar não altera o trabalho cotidiano, mas busca aprimorar processos e metodologias de performance do elenco atleticano.

O Atlético informa que Omar Feitosa é o novo coordenador de performance do Clube, função que estava vaga desde a saída de Cristiano Nunes. Ricardo Seguins continua como preparador físico principal do Galo. Seja bem-vindo, Omar! ?? pic.twitter.com/avjc2TeOS6 ? Atlético (@Atletico) August 5, 2025

Omar Feitosa também tem no currículo experiências como treinador, comandando equipes como Paraná, Ji-Paraná, Londrina, Metropolitano, Brasília e Iporá.

Cristiano Nunes, seu antecessor, esteve no Atlético-MG desde 2020 e participou de conquistas marcantes, incluindo a Tríplice Coroa de 2021, com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, além de uma Supercopa do Brasil e outros cinco títulos estaduais.

Omar já iniciou os trabalhos na Cidade do Galo e será responsável por integrar e supervisionar as áreas de preparação física, fisiologia e ciência do esporte, com foco no alto rendimento para a sequência da temporada.