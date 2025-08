Athletico-PR x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo visita o Athletico-PR na Ligga Arena, às 19h30 (de Brasília).

No último domingo, o Tricolor conquistou mais uma importante vitória ao superar o Internacional no Beira-Rio, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o São Paulo chegou à quinta vitória consecutiva na temporada e já soma seis partidas sem derrota. O triunfo também fez time encostar no G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores.

Agora de olho na Copa do Brasil, o time comandado por Hernán Crespo venceu o Athletico-PR no jogo de ida, por 2 a 1, no Morumbis. Desta forma, o Tricolor precisa somente de um empate em Curitiba para se classificar às quartas de final da competição. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase.

Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional, ficam à disposição do técnico argentino. Por outro lado, Crespo não poderá contar com sete atletas, são eles:

Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Wendell (lesão na coxa esquerda) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).

Sentimento que começa cedo e que jamais acabará ????#TricolorDesdeSempre#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/dVcpLBRco9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2025

Do outro lado, o Athletico-PR vem de empate por 1 a 1 com o Paysandu, pela Série B. Na 11ª posição da competição, com 26 unidades, a equipe de Odair Hellmann não vence há seis jogos (três empates e três derrotas).

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

Local: Ligga Arena, em Curitiba, PR



Data: 6 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Guilherme Dias e Fernanda Nandrea



VAR: Gilberto Rodrigues

ATHLETICO-PR: Santos; Belezi, Habraão, Léo e Kauã Moraes; Felipinho, Patrick e Zapelli; Léo Derik, Mendonza e Viveros



Técnico: Fábio Moreno (interino)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva



Técnico: Hernán Crespo