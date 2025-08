Athletico-PR x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida será televisionada com exclusividade na plataforma de streaming Prime Video, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

Após a vitória por 2 a 1 na ida, no Morumbis, o São Paulo entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate para confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil pelo sexto ano consecutivo.

O Furacão, por sua vez, terá de vencer o São Paulo por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase no tempo regulamentar. Um triunfo por apenas um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

O São Paulo chega para essa partida com a confiança em alta. O time não perde há seis partidas e soma cinco vitórias consecutivas na temporada sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Já o Athletico-PR empatou os últimos três compromissos na Série B, contra Ferroviária, América-MG e Paysandu, além da derrota para o São Paulo no meio de semana. Pressionado, o Furacão precisa dar uma resposta à torcida.