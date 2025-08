Árbitro de 'faltas e faltinhas', Daronco preocupa Palmeiras para o Dérbi

A CBF escolheu Anderson Daronco para apitar o jogo decisivo entre Palmeiras e Corinthians, na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão não agradou nem um pouco o lado alviverde, que lamenta até hoje arbitragens do árbitro gaúcho.

O que aconteceu

Na avaliação da comissão técnica do Palmeiras, Daronco é um árbitro que não colabora com a dinâmica de jogo. Foi ele quem apitou a volta das oitavas de final contra o Flamengo no ano passado, no Allianz Parque, quando o Alviverde acabou eliminado (2 a 1 no placar agregado). João Martins, auxiliar de Abel, foi quem participou da coletiva de imprensa após o técnico ser expulso e fez um desabafo de quase 10 minutos (frases abaixo) detonando o árbitro — ele até chegou a dizer que Daronco precisava emagrecer.

O Palmeiras vê um cenário muito parecido no jogo decisivo contra o Corinthians. A equipe de Dorival Jr venceu a ida por 1 a 0 e deve amarrar o jogo de volta. No entendimento do Alviverde, Daronco favorece equipes que não querem disputar o jogo. Naquela ocasião, o Flamengo venceu a ida por 2 a 0, e perdeu a volta por 1 a 0.

Daronco apitou seis jogos do Palmeiras no ano passado, e o clube reclama de quatro arbitragens: Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras (o jogo teve 33 faltas marcadas), Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Veiga foi expulso após empurrão em Garro), Botafogo 1 x 0 Palmeiras (o Alviverde reclama de uma não expulsão de um jogador do Bota no início do jogo), e a vitória por 1 a 0 para o Fla — que resultou na eliminação.

Após a eliminação para o Fla, o Palmeiras fez um estudo que apontou que o jogo foi a partida com menos tempo de bola rolando entre todos os confrontos realizados nas oitavas da Copa do Brasil de 2024.

Após as reclamações do lado do Palmeiras, Daronco só fez dois jogos da equipe em um intervalo de quase um ano: Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras, na reta final do Brasileirão do ano passado, e Palmeiras 3 x 0 Ceará, na Copa do Brasil deste ano.

A arbitragem de Wilton Pereira Sampaio já foi protagonista no jogo de ida, com um pênalti assinalado a favor do Corinthians e um gol polêmico anulado de Maurício, e o Palmeiras não quer que o cenário se repita na volta.

João Martins sobre Daronco

Se um árbitro se sente pressionado antes do jogo começar, a palavra é "incompetência". E se o árbitro se sente pressionado antes do jogo começar, não pode ser árbitro. Este senhor tem que decidir.

Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores e descansar. Isso é inacreditável para nós, treinadores, ver um árbitro que para todos os escanteios e faltas para conversar! Queremos jogar futebol e dar um bom espetáculo. Há pessoas que pagam para vir assistir ao jogo e nós temos que dar um bom espetáculo, mas não deixam. Hoje, ele apitou faltas e faltinhas.

Se um árbitro precisa descansar durante o jogo, alguma coisa está errada. E a culpa não é nossa!