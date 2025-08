Apesar da vitória, Gabriel Brazão foi um dos destaques do Santos contra o Juventude

O Santos venceu o Juventude, na noite desta segunda-feira, por 3 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Apesar do resultado positivo, o goleiro Gabriel Brazão foi um dos destaques do Peixe na partida.

Mesmo com um gol sofrido, Brazão, segundo dados do Sofascore, realizou nove defesas, sendo seis em finalizações de dentro da área, e defendeu 90% das bolas. Além disso, o goleiro efetuou três cortes e terminou o jogo com 2,03 gols evitados.

Tudo isso contra o Juventude, que tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 gols marcados em 16 jogos.

Gabriel Brazão é o terceiro goleiro com mais defesas por jogo na competição, com 4,1, empatado com Lucas Arcanjo (Vitória) e atrás apenas de Walter (Mirassol), com 4,3. O arqueiro do Santos ainda é o oitavo com mais gols evitados: 2,40.

#Brasileirão ?? Gabriel Brazão teve a 2ª maior Nota em Santos 3-1 Juventude! ? 1 gol sofrido

? 9 defesas (!)

? 6 defesas em finalizações na área (!)

? 90% bolas defendidas (!)

? 2.03 gols evitados (!)

?? 3 cortes (!)

? Nota Sofascore 8.6 pic.twitter.com/JXuieZYmTW ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 5, 2025

Situação do Santos e calendário

Nesta quarta-feira, Neymar e Álvaro Barreal colocaram o Santos em vantagem no placar e Wilker Ángel diminuiu, nos acréscimos do primeiro tempo. Já na reta final da partida, em cobrança de pênalti, Neymar marcou o terceiro do Peixe e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Santos deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 15ª posição, com 18 pontos conquistados. Por outro lado, o Juventude segue na vice-lanterna, com 11 pontos somados.

O Peixe volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. A Raposa ocupa a vice-liderança da competição, com 37 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo.