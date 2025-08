Zé Ivaldo fica de fora dos relacionados do Santos para jogo contra o Juventude; veja lista

O Santos divulgou nesta tarde a lista de relacionados para o jogo contra o Juventude, marcado para esta segunda-feira, às 20h. O zagueiro Zé Ivaldo voltou a ficar de fora da relação do técnico Cléber Xavier.

Já é o terceiro jogo seguido que o defensor não é relacionado. Ele não aparece na lista do treinador desde a derrota para o Mirassol, por 3 a 0, em que foi titular. Após o revés, ficou de fora dos compromissos contra Internacional e Sport.

Recentemente, Zé Ivaldo perdeu a camisa 2 para o lateral direito Mayke, contratado nesta janela de transferências. O jogador inclusive é uma das opções de Cléber Xavier para o confronto desta noite.

Com a ausência de João Basso (lesão na coxa esquerda), a tendência era de que o zagueiro voltasse a ser relacionado. No entanto, foram relacionados Gil e Luisão, que deve formar a dupla de zaga com Luan Peres.

Além de Basso, o treinador também não conta com os volantes Tomás Rincón (suspenso) e Willian Arão (edema na panturrilha direita) e com o atacante Guilherme (lesão no tornozelo direito) .

Assim, a provável escalação do Peixe tem: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal.

O duelo, que acontece no Morumbis, é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos busca a vitória para deixar a zona de rebaixamento. No momento, a equipe ocupa a 17ª posição, com 15 pontos.