Zagueiro brasileiro abre as portas da Juventus para Neymar: "Seria ótimo"

O zagueiro brasileiro Bremer vê com bons olhos uma possível transferência de Neymar para a Juventus, da Itália. Nesta segunda-feira, o jogador de 28 anos abriu as portas do time italiano para o meia-atacante do Santos.

"Claro. Seria ótimo ter alguém como o Neymar aqui na Juventus", disse Bremer em entrevista à Gazzetta dello Sport.

O zagueiro já atuou com Neymar na Seleção Brasileira. Ambos foram convocados para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. São duas partidas juntos, com duas vitórias.

Apesar da fala, Neymar tem contrato com o Santos até o final de 2025. Após uma passagem frustrante pelo Al-Hilal, o astro voltou para o Peixe em janeiro e renovou seu vínculo em junho. Ao todo, são 16 compromissos com a camisa alvinegra, com quatro bolas na rede e três assistências.

Bremer, por sua vez, se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no dia 2 de outubro de 2024, em um jogo da Liga dos Campeões.

A sua volta aos gramados foi no último sábado, em amistoso de pré-temporada da Juventus contra o Reggiana. O embate terminou 2 a 2.

A Velha Senhora se prepara para a estreia do Campeonato Italiano. O time larga no torneio contra o Parma, no dia 24 de agosto.