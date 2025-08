Vitória do Santos sobre o Juventude deixa Vasco no Z4 do Brasileirão

Nesta segunda-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Santos venceu o Juventude por 3 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. Com isso, o Vasco passou a ocupar a 17ª colocação, com 15 pontos.

A equipe carioca manteve a mesma pontuação após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no último sábado (2). Vale destacar que o Vasco tem apenas 16 jogos disputados, número inferior ao dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

O último triunfo do time comandado por Fernando Diniz aconteceu no dia 12 de junho, contra o São Paulo, no Morumbis. Desde então, são quatro empates e três derrotas em todas as competições.

Pelo Brasileirão, o Vasco soma quatro sem vencer (dois empates e duas derrotas). Na Sul-Americana, foi eliminado nos playoffs após perder para o Independiente Del Valle no jogo de ida e empatar na volta. Já na Copa do Brasil, empatou sem gols com o CSA no primeiro confronto das oitavas de final.

O próximo compromisso do time será nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), contra o CSA, em São Januário, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo no domingo (10), diante do Atlético-MG, também em casa, às 16h.