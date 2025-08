Vice do Internacional defende Roger Machado após derrota: "Nós temos confiança no treinador"

O Internacional perdeu para o São Paulo, neste domingo, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Depois do jogo, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Colorado, demonstrou confiança no trabalho do treinador Roger Machado.

"Antes que me perguntem, a nossa comissão técnica permanece. Nós temos confiança no treinador Roger Machado e no elenco. E, como ele tem dito, esse mesmo grupo já demonstrou capacidade, resiliência e força em momentos difíceis, e a gente conseguiu dar a volta por cima. Estamos sim, com a responsabilidade e entendendo a instabilidade que estamos vivendo neste momento. Mas nos cabe trabalhar e todo mundo fazer sua autocrítica interna", disse José Olavo Bisol.

#INTxSAO | 1-2 | 2T | 51? - Jogo encerrado. ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 4, 2025

Com o resultado deste domingo, o Internacional chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória, com duas derrotas e um empate no período. Antes, a equipe do técnico Roger Machado vinha de três triunfos consecutivos.

Desde o título Gaúcho no mês de março, o Internacional tem dez vitórias, oito empates e oito derrotas em 26 jogos disputados, com um aproveitamento de 48,7%, aproximadamente.

"Nos maus momentos, o torcedor, com todo direito de sua manifestação, vai vaiar e pedir a saída do treinador. Não é a primeira vez, como treinador e jogador, que passo por estes momentos. Eu me sinto prestigiado trabalhando muito e buscando soluções. Aqui, enquanto estiver, estarei sempre motivado. A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. Eliminações acarretam prejuízos. Me sinto prestigiado, as conversas são frequentes sobre o planejamento, momento e necessidade", comentou Roger Machado em entrevista coletiva.

Calendário do Internacional

Neste domingo, Robert Arboleda e Damián Bobadilla marcaram para o São Paulo, enquanto Bruno Tabata, de pênalti, descontou para o Internacional.

Com o resultado, o Colorado caiu para a 13ª posição, com 21 pontos conquistados. Por outro lado, o Tricolor Paulista subiu para a 8ª colocação, com 25 pontos.

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Com a derrota no primeiro jogo, o time gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição.