Vasco segue sem vencer após a pausa para o Mundial de Clubes

Com a derrota sofrida para o Mirassol no último sábado, por 3 a 2, o Vasco chegou à marca de sete jogos sem vencer. Desde o retorno após a parada para a disputa do Mundial de Clubes, a equipe não conseguiu nenhum triunfo e acumula resultados negativos.

No período, o Cruzmaltino foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0 em um clássico pelo Brasileiro, em Brasília. Em seguida, foi goleado pelo Independiente del Valle por 4 a 0 no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, no Equador. A volta, no Rio de Janeiro, terminou com um empate por 1 a 1, sacramentando a eliminação da equipe do torneio.

Além destes resultados, o Vasco também teve empates em 1 a 1 com Internacional e Grêmio, ambos pelo Brasileirão. Já pela Copa do Brasil, os cariocas ficaram no 0 a 0 contra o CSA, no jogo de ida das oitavas de final da competição, em Alagoas.

A sequência ruim está refletindo também na tabela da Série A. Na 16ª colocação, o Vasco possui 15 pontos, a mesma pontuação de Santos e Fortaleza, que estão no Z4, com a 17ª e 18ª posição, respectivamente.

Comandados por Fernando Diniz, os cariocas tentam uma virada de chave nesta quinta-feira, quando recebem o CSA pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O duelo vale vaga nas quartas de finais do torneio e está marcado para às 20h (de Brasília), em São Januário.