Último duelo entre Santos e Juventude terminou em goleada; relembre

O Santos recebe o Juventude nesta segunda-feira, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes voltam a se enfrentar após quase três anos.

O último encontro entre o Peixe e o time jaconero aconteceu em outubro de 2022, em jogo válido pela 31ª rodada da liga nacional. Na ocasião, o clube praiano goleou os gaúchos por 4 a 1, na Vila Belmiro.

Lucas Braga (2), Marcos Leonardo e Madson marcaram os gols santistas, enquanto Bruno Nazário descontou para o Juventude. O Alvinegro era treinado por Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo interinamente após a saída de Lisca.

O último treino antes do #SANxJUV pelas lentes da Santos TV! ? pic.twitter.com/RxGFGo2ml6 ? Santos FC (@SantosFC) August 3, 2025

Do atual elenco do Santos, apenas o goleiro João Paulo jogou aquela partida. O Peixe foi a campo com: João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Bauermann e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa, Carlos Sánchez e Rodrigo Fernández; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Após o duelo, as equipes não se enfrentaram mais. Em 2023, o Juventude disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Já no ano passado, foi a vez do Alvinegro da Vila Belmiro disputar a Segunda Divisão, enquanto o time gaúcho estava na elite.

O Santos ocupa a 17ª colocação na tabela da liga nacional, com 15 pontos conquistados, enquanto o Juventude aparece na 19ª posição, com 11 unidades.