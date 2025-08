Trégua? Khabib Nurmagomedov revela torcida por volta por cima de Conor McGregor

Mais do que as derrotas dentro do octógono, a decadência da imponente figura de Conor McGregor - maior astro do MMA na história - parece ser ainda mais forte fora do cage, com o envolvimento do ex-campeão do UFC em diversas polêmicas, algumas delas, inclusive, com a Justiça. E, surpreendentemente, um antigo desafeto torce pela sua recuperação, principalmente no âmbito pessoal.

Em recente participação em um evento no 'Miftaah Institute', em Nova York (EUA), Khabib Nurmagomedov afirmou que o momento vivido por Conor McGregor trata-se de uma espécie de castigo divino, mas que nem tudo está perdido. De acordo com o russo, seu ex-rival irlandês ainda pode dar a volta por cima e, de quebra, influenciar positivamente muitas pessoas, desde que passe por uma transformação nos seus hábitos e estilos de vida.

"Isso é castigo - a parte mais bonita disso é que Allah sempre dá a chance de dar a volta por cima. Nós sempre temos a chance, neste mundo, de voltar, e isso é a coisa mais bonita. Não importa como você tem vivido, Allah vai te dar uma chance de sempre voltar. Eu acho que ele tem uma chance. Ele tem que mudar como está vivendo. Por que estou falando sobre isso? Se ele vai mudar, ele pode mudar com ele muitas outras vidas também. É por isso que eu torço para que ele mude a si mesmo. Se ele não mudar, vai ser punição toda a vida dele", comentou Khabib.

Rivalidade

No passado, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor protagonizaram uma das maiores rivalidades do MMA nos últimos tempos. Com ambos no auge de suas carreiras, o UFC aproveitou para casar o que se tornaria uma das lutas mais emblemáticas de sua história. Durante a promoção do evento, o irlandês abusou do 'trash talk', chegando a debochar da família e da religião do atleta do Daguestão (RUS), o que serviu para inflamar ainda mais os ânimos entre os envolvidos.

Dentro do cage, em outubro de 2018, Khabib usou seu grappling para finalizar McGregor e defender o cinturão peso-leve (70 kg) do UFC, o qual o irlandês buscava reconquistar. Logo após o término do confronto, uma briga generalizada entre as equipes dos dois lutadores tomou conta da 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), resultando em multas e suspensões posteriores.

