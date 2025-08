Thiago Silva sofre lesão na coxa e vira desfalque para o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Thiago Silva nos próximos compromissos do Fluminense. O zagueiro deixou o jogo contra o Grêmio com dores e teve lesão confirmada pelo clube nesta segunda-feira.

"O atleta passou por exames de imagem que mostraram lesão de grau dois na posterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de volta aos treinos de campo em quatro semanas", publicou o Fluminense por meio se seu perfil no X.

Assim, Thiago Silva é uma baixa certa no Fluminense para o jogo de volta contra o Inter, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã.

Pelo prazo de recuperação estimado, o zagueiro também ficará fora dos duelos contra o América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana, previstos para os dias 12 e 19 de agosto.