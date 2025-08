Semana do Palmeiras tem dobradinha de jogos em casa e decisão na Copa do Brasil

O Palmeiras chegou a São Paulo horas depois de empatar por 2 a 2 com o Vitória, neste domingo, no Barradão, em Salvador (BA), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o elenco já dá início à preparação para seu próximo compromisso e, apesar da tensão em jogo, terá uma semana sem viagens, com dobradinha de jogos em casa.

Na quarta-feira, o Verdão recebe o Corinthians, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), para jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo precisando reverter o revés sofrido na ida, por 1 a 0, na última semana.

A delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol e já deve ter, logo de início, a maioria dos titulares à disposição, já que quem fará o recovery serão os reservas, que atuaram contra o Vitória. As peças principais foram acionadas apenas no segundo tempo. Aníbal Moreno e Mauricio, que nem viajaram, reencontram o elenco.

Nesse período, os profissionais do Departamento Médico do Palmeiras "correm" para tentar recuperar os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs. O primeiro está fora há mais de um mês e, no momento, está em processo de transição física após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Fuchs, por sua vez, sofreu um edema na coxa esquerda na última quarta-feira.

Depois do jogo contra o Corinthians, o Palmeiras retoma o foco no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Ceará, no dia 10. A bola rola a partir das 16 horas, novamente no Allianz Parque, pela 19ª rodada. No momento, o Verdão é o terceiro colocado na tabela, com 33 pontos conquistas, atrás de Flamengo e Cruzeiro, que têm 37.