Semana crucial: Corinthians decide vaga na Copa do Brasil, e sócios votam impeachment de Augusto

O Corinthians já virou a chave após o jogo contra o Fortaleza e sabe que tem uma semana decisiva pela frente, tanto dentro como fora de campo. Nos gramados, o Timão decide sua vida no Derby pela Copa do Brasil. Fora deles, será realizada a votação definitiva do impeachment de Augusto Melo, que terá seu futuro definido à frente do clube.

O clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil tem sido tratado como prioridade pelo Corinthians desde o início da preparação, dias antes do jogo de ida. Não à toa, no último domingo, o técnico Dorival Júnior poupou todos os titulares no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dos titulares, apenas o goleiro Hugo Souza saiu jogando diante do Fortaleza. Alguns jogadores, como Yuri Alberto, Garro, Memphis, Matheuzinho e Carrillo entraram no segundo tempo, enquanto outros, como Gustavo Henrique, Bidu e Raniele sequer foram utilizados. Tudo isso para preservar os principais atletas de olho no Derby.

O Corinthians visita o Palmeiras na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 1 a 0 graças a um gol de Memphis Depay, o Timão precisa apenas de um empate para confirmar a vaga nas quartas de final da competição.

O elenco alvinegro terá dois dias de preparação (segunda e terça-feira) para o confronto, assim como o rival Palmeiras. Em coletiva após o empate contra o Fortaleza, Dorival negou qualquer preocupação política durante a semana e disse estar totalmente focado no Derby.

"O lado político, zero. Não mexe em nada com a minha cabeça. Tenho um compromisso com o Corinthians e tenho que procurar fazer o melhor profissionalmente pelo meu clube. Podem ter certeza que é em cima disso que estou pensando. Estou totalmente focado, 100% em cima de uma partida de tamanha importância, que nos dará a possibilidade de uma passagem de fase de um torneio fundamental para as pretensões do nosso clube. Minha preocupação é única e exclusivamente em relação à equipe do Palmeiras e a partida que teremos daqui há três dias", comentou o treinador.

Fora dos gramados, sócios votam impeachment de Augusto Melo

O clima de tensão também ronda os arredores do Parque São Jorge. Neste sábado, dia 9 de agosto, o rito de impeachment do presidente afastado Augusto Melo terá novos passos. A Assembleia Geral dos Associados acontece das 9h às 17h, no Parque São Jorge, sede social do clube.

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians no último dia 26 de maio. Na oportunidade, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu no Parque São Jorge e decidiu, por ampla maioria, aprovar o processo de impeachment do então presidente por conta do caso VaideBet.

Augusto, contudo, ainda pode retornar às suas funções por meio da Assembleia Geral. No encontro, os associados do clube irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele volta à presidência normalmente.

Augusto Melo, vale lembrar, tornou-se réu no caso VaideBet no último dia 22 de julho. A juíza responsável pelo caso acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, explicou as consequências de um possível retorno de Augusto Melo à presidência do Timão. Além disso, como revelou a reportagem da Gazeta Esportiva, uma eventual volta pode representar um potencial risco jurídico, visto que os contratos do holandês Memphis Depay e dos patrocinadores do Timão possuem cláusulas anticorrupção, que podem ser ativadas unilateralmente e gerar gastos elevados ao clube.

"Sabe o que vai acontecer (se Augusto voltar)? O Corinthians vai parar. Ele tem seis processos de impeachment para responder. Ou a gente vira a página no dia 9 ou esquece", disse Tuma.

"Se for referendada a decisão [impeachment], acabou. Cabe ao presidente do CD marcar uma eleição indireta. O Conselho vai decidir quem será o presidente até o fim do mandato. Agora, se o sócio não referendar, aí vamos ter sérios problemas. Posso afastá-lo liminarmente por conta das contas desaprovadas, além dos vários outros pedidos de impeachment", completou.

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile revelou nutrir o desejo de seguir à frente do clube caso o presidente afastado seja definitivamente destituído. Por outro lado, Augusto Melo deposita suas esperanças na Assembleia e tem demonstrado confiança em um possível retorno à cadeira presidencial do clube. A decisão, agora, está nas mãos dos sócios, que decidirão o futuro do mandatário neste sábado.