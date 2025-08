Seleção Brasileira sub-20 abre preparação para amistosos com Paraguai

A Seleção Brasileira sub-20 deu início, nesta segunda-feira (4), à preparação para a sequência de dois amistosos contra o Paraguai. A primeira atividade aconteceu no CT Joaquim Grava, em São Paulo, visando os ajustes finais para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em setembro, no Chile.

Antes do trabalho em campo, Ramon Menezes e sua comissão técnica tiveram uma conversa com os jogadores para apresentar a programação e alinhar metas para este período de treinos. Ao todo, 19 atletas participaram da sessão, enquanto Lorran, Isaque, Riquelme Felipe e Luca Meirelles têm chegada prevista até a manhã desta terça-feira (5). Na sequência, a delegação segue viagem para Assunção.

As duas partidas contra os paraguaios serão realizadas no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino (CAR-FEM), em Ypané, na sexta-feira (8) e na próxima segunda (11), sempre às 16h (de Brasília).

Goleiros

Lucas Furtado - Flamengo

Otávio - Cruzeiro

Pedro Cobra - Atlético-MG

Defensores

Anthony - Goiás

Arthur Dias - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Chermont - Santos

Igor Felisberto - São Paulo

Leandrinho - Vasco

Luiz Gustavo - Vasco

Robson - Palmeiras

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras

Erick Belé - Palmeiras

Gabriel Carvalho - Al Qadisiyah

João Cruz - Athletico-PR

Lorran - Flamengo

Murilo - Cruzeiro

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes

Isaque - Fluminense

Kaique Kenji - Cruzeiro

Luca Meirelles - Santos

Riquelme - Palmeiras

Riquelme Felipe - Fluminense