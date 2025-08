Seleção Brasileira de basquete inicia preparação para Americup

A Seleção Brasileira de basquete masculino iniciou a preparação para a disputa da Americup nesta segunda-feira, em Guarapari (ES). O torneio será realizado entre os dias 22 e 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua.

O técnico Aleksandar Petrovic contou com o elenco completo no primeiro dia de treinamento, que foi dividido entre atividades na academia e atividade com bola na quadra do SESC Guarapari.

Além dos treinamentos, a Seleção ainda terá um amistoso preparatório entre os jogadores convocados por Petrovic, neste sábado, às 18h (de Brasília), também no SESC Guarapari.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil)

A Seleção segue se preparando no Espírito Santo até o dia 15 de agosto, quando viaja para o Panamá, onde disputará a Copa Latina, quadrangular preparatório para a AmeriCup.

Após a disputa da Copa Latina, a Seleção viaja para a Nicarágua no dia 20 de agosto e buscará o pentacampeonato da AmeriCup. O Brasil está no Grupo A, com Estados Unidos, Bahamas e Uruguai.

A equipe de Petrovic estreia no dia 23 de agosto, às 16h10 (de Brasília), quando encara o Uruguai pela primeira rodada. As duas primeiras seleções de cada chave, juntamente com os dois melhores terceiros colocados entre os grupos, avançam às quartas de final.

Veja os convocados da Seleção Brasileira:

Armadores:

Caio Pacheco (Tizona Burgos-ESP)

Yago Mateus (Estrela Vermelha-SÉR)

Alexey Borges (Flamengo)

Alas-armadores:

Georginho de Paula (SESI Franca)

Vitor Benite (Baloncesto Sevilla-ESP)

Reynan Gabriel (Pinheiros)

Alas:

Léo Meindl (San Pablo Burgos-ESP)

Gui Deodato (Flamengo)

Kevin Crescenzi (Brasília)

Alas-pivôs:

Mãozinha Pereira (Sem time)

Mathias Vazquez (Overtime Elite-EUA)

Lucas Dias (SESI Franca)