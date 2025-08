São Paulo volta a vencer 5 jogos consecutivos após mais de três anos; confira

O São Paulo voltou a emplacar uma sequência de cinco vitórias na temporada após mais de três anos com o triunfo sobre o Internacional, por 2 a 1, neste domingo, em pleno Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Tricolor havia vencido cinco jogos consecutivos foi em 2022, durante a disputa do Campeonato Paulista. Logo no início do ano, sob o comando do técnico Rogério Ceni, o São Paulo conseguiu uma série de seis triunfos.

A sequência começou nas últimas rodadas da primeira fase do Paulistão, com vitórias sobre Mirassol, Botafogo-SP e São Bernardo. Em meio aos compromissos pelo Estadual, o Tricolor também bateu o Manaus, pela Copa do Brasil. Depois, as vítimas foram o Corinthians, na semifinal, e o Palmeiras, no primeiro jogo da decisão.

A série invicta do São Paulo só terminou na partida de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Após bater o Verdão pro 3 a 1 no Morumbis, o Tricolor acabou amargando a goleada por 4 a 0 no Allianz Parque e perdendo o título.

Na próxima quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em Curitiba, o São Paulo pode igualar a série de seis vitórias alcançada sob o comando de Rogério Ceni. Mais um feito que consolidaria a volta por cima do elenco com o técnico Hernán Crespo.

Em sete jogos à frente do São Paulo nesta sua segunda passagem, o argentino perdeu apenas para o Flamengo, em sua estreia. De lá para cá teve o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino e, a partir de então, os triunfos sobre Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico-PR e Internacional.