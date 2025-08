São Paulo: Lucas evolui bem e pode voltar no sábado de olho na Libertadores

O atacante Lucas pode ficar à disposição de Hernán Crespo no sábado, contra o Vitória.

O que aconteceu

Lucas está em fase final de recuperação e já participou do treino com bola hoje no SuperCT. Ele realizou uma parte do trabalho com o restante do elenco pela primeira vez.

A ideia é que Lucas atue alguns minutos contra o Vitória para ganhar ritmo. A última previsão do São Paulo era de ter o camisa 7 na Libertadores, no jogo marcado para a próxima terça-feira, dia 12.

A utilização ou não de Lucas vai depender dele seguir evoluindo como vem fazendo até o final da semana. O jogador já esteve perto de voltar, mas voltou a ter dores que o afastaram do retorno.

O São Paulo tem toda a cautela com o jogador que se recupera de um estiramento da cápsula posterior do joelho. O camisa 7 sofreu a lesão ainda no Paulistão e desde então só conseguiu jogar dois jogos, ambos vindo do banco, e acabou tendo um novo choque na região que fez o problema retornar.