São Paulo embala com Crespo e fica a um jogo de repetir marca de Ceni

Com cinco vitórias seguidas na temporada, o São Paulo está a um triunfo de alcançar uma sequência que não se repete desde 2022, quando a equipe era comandada por Rogério Ceni.

O que aconteceu

Sob o comando do atual treinador do Bahia, o São Paulo venceu seis jogos seguidos na reta final do Campeonato Paulista de 2022. A derrota que quebrou a sequência - 4 a 0 para o Palmeiras - custou o título estadual, já que o Tricolor havia vencido o primeiro jogo da final por 3 a 1.

O próprio Crespo já alcançou uma sequência maior em sua primeira passagem. Entre 10 e 29 de abril de 2021, o São Paulo venceu oito jogos em sequência, começando com goleada sobre o São Caetano por 5 a 1 e terminando com vitória sobre o Rentistas (URU), por 3 a 0. Um empate em 2 a 2 com o Corinthians findou a série.

Após a vitória sobre o Inter, no Beira-Rio, Arboleda elogiou Crespo. O zagueiro destacou a mudança de mentalidade com o treinador.

Mudou muito nossa cabeça. O treinador chegou com ideias bacanas. Passou o que tinha que passar. A gente foi pegando os treinos, pegando as coisas da melhor maneira. A cada jogo a gente demonstra isso dentro de campo.

Arboleda

Outro jogador que apontou o impacto de Crespo foi Luciano. O atacante, que virou protagonista com o novo treinador, falou sobre a mudança de posicionamento em campo e como isso o ajudou a participar mais de gols.

Eu tenho essa característica, não consigo ficar quieto só no ataque, mas é onde sou mais perigoso Ele (Crespo) falou sobre isso e está certo, espero que ele continue me dando sequência para que eu jogue e seja feliz.

Luciano

O jogo que pode fazer o São Paulo alcançar a marca de 2022 e se aproximar da de 2021 é pela Copa do Brasil, na próxima quarta (6). Podendo empatar para seguir na competição, a equipe visita o Athletico Paranaense. A bola rola às 19h30 (de Brasília).