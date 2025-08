Neymar destrói sob olhares da seleção, Santos vence Juventude e deixa o Z4

O Santos contou com uma noite iluminada e destruidora de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão ao término da 18ª rodada.

Neymar participou de todos os gols do jogo. Ele fez o primeiro e o terceiro, além de criar a jogada do segundo, marcado por Barreal. Wilker Ángel balançou as redes pelo Juventude.

O camisa 10 desfilou diante de olhares da seleção brasileira. Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, e Juan, gerente técnico da seleção, acompanharam o jogo em uma das tribunas do Morumbis.

O resultado tirou o Santos da zona de rebaixamento. O Peixe chegou aos 18 pontos e assumiu a 15ª colocação. O Juventude, por outro lado, segue com 11 e é o 19° colocado.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, quando visita o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília). Na segunda-feira, o Juventude recebe o Corinthians, às 20h. Os dois jogos valem pela 19ª rodada do Brasileirão.

"Aqui quem manda sou eu"

Neymar reencontrou o Morumbis após 13 anos e manteve o bom desempenho de antes. Desde sua estreia no estádio, ele havia feito 11 jogos — nove pelo Santos e dois pela seleção — e marcado nove gols.

O astro do Santos atuou durante os 90 minutos e foi o dono do jogo no reencontro com o estádio. Ele carimbou todas as jogadas ofensivas de seu time, fez o gol que abriu o placar, teve participação importante no segundo em jogada rápida e fechou o embate com a precisão de sempre em pênalti. Ainda ajudou, como defensor, a pressionar a saída de bola do adversário.

Neymar comemora gol marcado pelo Santos contra o Juventude no Brasileirão Imagem: CARLOS TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO

Mas a irritação não deixou de aparecer, e Neymar se desentendeu com dois adversários durante a partida: antes do intervalo, ele bateu boca com o volante Caíque e com o zagueiro Wilker Ángel. Na etapa final, o astro voltou a se estranhar com Caíque ao tentar roubar uma bola do rival já com o jogo parado — o volante se irritou e deu um empurrão no camisa 10 do Peixe, causando o amarelo para ambos.

Neymar ainda deixou um recado após o terceiro gol. O atacante tirou a bandeira de escanteio, ergueu o símbolo do Santos e disparou: "aqui quem manda sou eu".

Lances importantes e gols

Quase, Neymar! O camisa 10 teve falta para cobrar próxima à meia-lua. Ele tentou bater no canto do goleiro Ruan Carneiro, que caiu do lado esquerdo e espalmou.

Brazão e trave salvam o Santos. O Juventude subiu ao ataque pela esquerda. A bola foi cruzada na área, e Luan Peres tentou cortar de carrinho. Ele pegou mal demais, e ela sobrou para Gilberto. Caído, ele tentou empurrar para o gol, mas Brazão salvou em cima da linha. Na sobra, Ênio ainda mandou na trave.

Impedimento salva Brazão! Marcelo Hermes recebeu com espaço pela esquerda e arriscou chute rasteiro. A bola foi no meio e Brazão tentou encaixar, mas soltou nos pés de Ênio, que mandou para as redes. O atacante estava impedido, e o lance foi anulado em campo pelo bandeirinha.

De peito! Barreal cruzou na área, Reginaldo cortou mal, e a bola sobrou para Igor Vinícius na direita. O lateral soltou o pé, de primeira. Ruan Carneiro se jogou no canto esquerdo e defendeu de peito.

Brazão voa e salva! Gilberto teve falta para cobrar na intermediária. Mesmo de muito longe, o atacante arriscou. A bola ganhou o rumo do ângulo esquerdo de Brazão, mas o goleiro voou e espalmou para longe.

No travessão! Neymar recebeu na entrada da área, dominou e rolou para Barreal. O argentino recebeu pela esquerda e bateu cruzado. Ela beijou o travessão e saiu.

Neymar abre o placar: 1 a 0. Barreal avançou pela esquerda e bateu cruzado, rasteiro. Ruan Carneiro deu rebote para frente, ninguém conseguiu cortar, e a bola sobrou para Neymar, sozinho, só empurrar para as redes.

Neymar comemora gol marcado pelo Santos contra o Juventude no Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Abriu a porteira! 2 a 0. Barreal tabelou com Neymar e avançou pela esquerda. Ele cruzou rasteiro, ela passou por todo mundo e sobrou para Rollheiser. Ele levou para a esquerda e bateu. Ela desviou na defesa e sobrou para Barreal dominar e tocar na saída do goleiro.

Ángel diminui para o Juventude: 2 a 1. O Juventude teve escanteio pela esquerda. A bola foi alçada na área, Ángel subiu no meio da defesa do Santos e cabeceou tirando de Brazão. A bola beijou a trave e entrou.

Que milagre! O Juventude quase empatou no começo do segundo tempo. Marcelo Hermes alçou bola na área, Ángel apareceu na pequena área e cabeceou. Gabriel Brazão reagiu rápido e espalmou para escanteio.

Brazão salva mais uma. Bontempo tentou desarmar Mandaca e deixou Gilberto na cara do gol. Brazão agiu rápido, saiu com velocidade e abafou a finalização do centroavante do Juventude.

Perdeu! O Juventude arrancou em contra-ataque, e Ênio ficou cara a cara com Gabriel Brazão. O atacante tentou uma cavadinha na saída do goleiro e mandou para fora.

Raspou a trave! Bontempo recebeu no bico direito da grande área e cruzou em direção à segunda trave. Barreal, sozinho, tentou um voleio. A bola fez a curva e passou tirando tinta da trave esquerda de Ruan.

Aí não, Neymar! O Juventude vacilou na saída de tiro de meta, e a bola ficou para Neymar, dentro da grande área. Ele arriscou no canto esquerdo de Ruan, que voou e segurou.

Pênalti! O Juventude se enrolou de novo na saída de bola. Luca dominou dentro da área e foi calçado por Caíque. O árbitro marcou o pênalti em campo.

Neymar faz mais um e assegura vitória: 3 a 1. O camisa 10 foi ao seu estilo para a bola, esperou a movimentação do goleiro Ruan e mandou no meio do gol.

Neymar, do Santos, celebra gol sobre o Juventude em jogo do Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 1 JUVENTUDE

Data e horário: 4 de agosto de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 18ª rodada do Brasileirão

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Neymar (36'/1°T), Barreal (39'/1°T), Wilker Ángel (45'/1°T), Neymar (34'/2°T)

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Wilker Ángel, Caíque (JUV), Gabriel Bontempo, Rollheiser, Neymar (SAN)

Público: 37.485

Renda: R$ 2.853.811,25

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Mayke), Barreal (Escobar) e Tiquinho Soares (Luca). Técnico: Cléber Xavier

Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel (Abner), Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Daniel Giraldo), Jadson e Mandaca; Ênio (Marlon), Gabriel Veron (Batalla) e Gilberto (Taliari). Técnico: Gerson Ramos