Santos vence o Juventude com dois de Neymar e deixa Z4 do Brasileirão

O Santos, enfim, deixou a zona de rebaixamento. Na noite desta segunda-feira, graças ao brilho de Neymar, o Peixe venceu o Juventude, por 3 a 1, no Morumbis, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar para o Alvinegro Praiano. Wilker Ángel descontou para a equipe gaúcha.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação. O Juventude, por sua vez, segue na vice-lanterna do Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados.

Agora, os dois times voltam a campo apenas pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos visita o vice-líder Cruzeiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Do outro lado, o Juventude recebe o Corinthians na segunda-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O jogo

Foi o Juventude que deu o primeiro chute a gol da partida. Gilberto encontrou espaço pelo lado esquerdo da grande área e finalizou para defesa de Brazão. Já com seis minutos, o Santos quase foi às redes com Neymar. Da entrada da área, o camisa 10 cobrou falta no canto do goleiro, mas Ruan Carneiro foi buscar e espalmou.

Foi com sete minutos que Gabriel Brazão salvou o Santos de levar o primeiro gol. Após cruzamento rasteiro para dentro da área, Luan Peres dividiu com Gilberto. A bola sobrou na pequena área e Gilberto conseguiu finalizar à queima-roupa, mas Brazão fez grande defesa e evitou o que seria o gol do Juventude.

Aos 19 minutos, o Juventude abriu o placar no Morumbis, mas teve o gol anulado por impedimento. Marcelo Hermes viu o espaço da entrada da área e arriscou o chute. Gabriel Brazão deu rebote e Ênio aproveitou para empurrar para o fundo das redes, mas o impedimento foi marcado após revisão do VAR.

Minutos depois, o Santos respondeu. A zaga do Juventude afastou após cobrança de falta para dentro da área. Igor Vinícius pegou a sobra e chegou batendo de primeira, mas Ruan fez boa defesa. Aos 24 minutos, Igor Vinícius novamente teve chance de dentro da área depois de cruzamento de Souza, mas mandou por cima do travessão. Aos 32 minutos, Igor Vinícius cruzou para dentro da área. Neymar dominou e rolou para Barreal, que chegou finalizando de primeira e acertou o travessão.

E foi aos 36 minutos que o Santos de fato conseguiu abrir o placar no Morumbis. Após passe de Neymar, Barreal finalizou rasteiro da entrada da área e o goleiro Ruan Carneiro deu rebote. Neymar pegou a sobra, aproveitou a chance e completou para o fundo das redes: 1 a 0.

Logo em seguida, o Santos aproveitou o embalo da torcida e marcou o segundo. Barreal cruzou para o meio e a bola chegou em Rollheiser, que bateu para o gol. A bola desviou na zaga do Juventude e sobrou com Barreal na pequena área, que finalizou e estufou as redes do Juventude. Nos acréscimos da etapa final, porém, o Juventude diminuiu. Marcelo Hermes cruzou para o meio da área e Wilker Ángel subiu sozinho, de cabeça, e descontou para o Jaconero: 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO

O Juventude começou pressionando e quase conseguiu o empate aos dois minutos. Marcelo Hermes cobrou escanteio na segunda trave e Wilker Ángel ganhou de cabeça, mas Gabriel Brazão se esticou e fez grande defesa. Com 10 minutos, Gilberto saiu cara a cara com Brazão, mas o goleiro do Santos defendeu novamente.

Aos 17 minutos, Neymar conduziu e foi travado, mas a sobra ficou com Barreal. O argentino bateu colocado e a bola passou rente à trave esquerda. Com 24 minutos, Souza fez boa jogada individual, invadiu a grande área e bateu para o gol no canto do goleiro, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Quatro minutos depois, Bontempo cruzou e Barreal pegou de primeira, quase anotando o terceiro do Santos. Aos 31 minutos, Neymar teve oportunidade de ouro para empatar. Ruan errou na reposição e entregou nos pés do craque. O camisa 10, cara a cara, parou em grande defesa do goleiro do Juventude.

No lance seguinte ao gol perdido por Neymar, o Santos teve um pênalti marcado a seu favor. Luca Meirelles tabelou com o astro e foi derrubado dentro da área. O camisa 10 foi para a cobrança, bateu com tranquilidade no meio do gol e anotou o gol do triunfo do Peixe: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 1 JUVENTUDE

Data: 04 de agosto de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Rafael Traci (SC)



Público: 37.485 torcedores



Renda: R$ 2.853811,25

GOLS: Neymar, aos 36? do 1ºT e aos 34? do 2ºT, e Barreal, aos 39? do 1ºT (Santos) / Wilker Ángel, aos 45? do 1ºT (Juventude)



Cartões amarelos: Marcos Paulo, Wilker Ángel e Caíque (Juventude) / Gabriel Bontempo, Rollheiser e Neymar (Santos)



Cartão vermelho: nenhum

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Mayke), Barreal (Escobar) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles).



Técnico: Cléber Xavier

JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel (Abner), Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson e Mandaca; Ênio (Marlon), Gabriel Veron (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari).



Técnico: Gerson Ramos (interino)