Santos registra maior crescimento digital entre times brasileiros em julho, aponta pesquisa

Nesta segunda-feira, o IBOPE Repucom divulgou os números do ranking digital de clubes brasileiros em julho. O Santos foi o principal destaque, com quase 1 milhão de inscrições somadas no último mês.

Impulsionado pelo retorno de Neymar e sua sequência de jogos, o clube praiano foi o time brasileiro que mais cresceu digitalmente em julho, com 822 mil novas inscrições em suas redes sociais (Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook). 49% do número foi registrado no TikTok, plataforma em que o clube possui mais de 7 milhões de inscritos.

Outro destaque foi o Fluminense, que registrou 365 mil novas inscrições. O número expressivo se dá pela participação do Tricolor Carioca na Copa do Mundo de Clubes. O clube alcançou a semifinal e foi o brasileiro com a melhor campanha do torneio.

Flamengo (310 mil) e Palmeiras (289 mil), que também disputaram o Mundial, aparecem logo na sequência. O Corinthians, com 117 mil, fecha o top-5 de maiores crescimentos digitais no mês.

Vantagem de 1 milhão

O Santos abriu uma vantagem de mais de 1 milhão de inscrições sobre o Palmeiras. Atualmente, o Peixe ocupa a terceira posição do ranking geral, com 25,2 milhões inscrições, enquanto o Verdão é o quarto colocado, com 24,1 milhões.

O Flamengo continua na liderança do ranking, com quase 64 milhões de inscrições, seguido do Corinthians, que registra 41,4 milhões. O São Paulo, com quase 22,9 milhões, fecha o top-5.