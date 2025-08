Santos encara Juventude com pressão que vai do campo ao banco de reservas

O Santos recebe hoje o Juventude na Vila Belmiro, em confronto pela 18ª rodada do Brasileirão, sob ameaça de permanecer no Z4 e ainda ter de trocar o comando.

Risco dentro de campo...

O Alvinegro praiano ocupa a 17ª posição do torneio, com 15 pontos conquistados e apenas quatro vitórias em 16 partidas. O elenco é ainda o quarto pior ataque da competição (com 15 gols marcados) e soma nove derrotas.

Ainda que o time gaúcho (19º colocado) vença a partida, o Peixe não será ultrapassado, mas vai permanecer na zona da degola até a próxima rodada.

Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 no último domingo, o que ajudou o Santos a não cair ainda mais na tabela. O Tricolor do Ceará possui a mesma pontuação que a equipe de Neymar, mas uma vitória a menos e uma posição abaixo do rival.

...e no banco de reservas

Se o Santos for derrotado nesta noite, a sombra de Jorge Sampaoli vai ficar ainda maior para substituir Cléber Xavier. O UOL apurou que o treinador está disposto a retornar ao Peixe e já teve aprovação de Neymar.

Além de Sampaoli, Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, também agrada. O técnico foi demitido pela equipe no dia 15 de julho, após mais de quatro anos no cargo.