Sampaio Corrêa busca empate com Manauara pela ida da 2ª fase da Série D

O Sampaio Corrêa empatou com o Manauara por 1 a 1 nesta segunda-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no Castelão, em São Luiz (MA). Yan Cristian marcou para os mandantes, enquanto Everson Bispo anotou a favor dos visitantes.

As duas equipes chegam ao confronto de volta em igualdade total, sem vantagem para nenhum lado. Caso o novo confronto também termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar, vale destacar, enfrenta o vencedor do duelo entre Ferroviário e ASA na próxima fase da competição.

A partida decisiva está agendada para o próximo sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio da Colina, em Manaus (AM).

Veja como foi Sampaio Corrêa x Manauara

Os mandantes abriram o placar aos cinco minutos do segundo tempo. Everson Bispo aproveitou bola na área e bateu cruzado para o fundo da rede.

Já aos 44 minutos, Romarinho cobrou escanteio pela esquerda e a bola sobrou para Yan Cristian, que cabeceou para empatar a partida.