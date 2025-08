Roger Machado revela pedido de desculpas a Cédric por confusão em Inter x São Paulo

O técnico do Internacional, Roger Machado, se arrependeu da confusão protagonizada com Cédric Soares, lateral do São Paulo, no duelo do último domingo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória tricolor em Porto Alegre, o comandante do Colorado revelou que pediu para atletas do São Paulo se desculparem com Cédric Soares em nome dele devido ao entrevero no final do jogo.

"Nervosismo do final do jogo. Já pedi para dois, três colegas dele [Cédric Soares] se desculparem com ele por mim. Ele estava fazendo o jogo dele, esperando o tempo passar, fazendo pressão contra o relógio. Aquilo me chateou. Só isso", disse Roger Machado.

Nos minutos finais da partida, Cédric Soares discutiu com Roger Machado, que estava incomodado com o tempo levado pelo português para executar a cobrança de lateral. Cédric Soares, ciente de que a partida estava nos instantes derradeiros, demorou mais que o habitual a fim de garantir o resultado, o que irritou o treinador do Internacional.

Fato é que a discussão escalou após o apito final do árbitro. Em meio à comemoração dos atletas do São Paulo pela importante vitória no Sul, o técnico do Internacional foi tirar satisfação com Cédric Soares, que não gostou e também subiu o tom com Roger Machado. Rapidamente uma aglomeração se formou, com jogadores dos dois times tentando apaziguar a situação.

A confusão só teve fim após Cédric Soares ser retirado do gramado do Beira-Rio por Marcos Antônio e levado ao vestiário dos visitantes. Ainda no campo, Roger Machado chegou a conversar com outros jogadores do São Paulo, indicando que tudo não passou de nervosismo pela situação adversa.