Roger Machado pode ser demitido do Inter? Hernan explica situação

Pressionado por três resultados ruins do Inter no Beira-Rio, Roger Machado segue no cargo respaldado pessoalmente pelo presidente Alessandro Barcellos, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Roger está bastante pressionado — ontem o Inter foi vaiado no intervalo e no final do jogo. Mas se depender do presidente Alessandro Barcellos, o Roger é o treinador até o final do ano: no que depender dele, não encerra o trabalho do Roger.

Segundo Hernan, a avaliação no clube é que os principais jogadores do elenco não estão no melhor momento.

O momento é de instabilidade. O time não tem algumas peças, ontem o Alan Patrick estava com uma virose, está se recuperando para quarta-feira, então o Roger estava sem os principais jogadores, que não estão conseguindo jogar. O Borré e o Valencia não estão conseguindo ser os jogadores com a pompa que chegaram.

André Hernan

A derrota para o São Paulo no Beira-Rio foi o terceiro tropeço seguido do Inter em casa: antes, derrota para o Fluminense na Copa do Brasil e empate contra o Vasco pelo Brasileiro.

O colunista ressaltou que a continuidade de Roger no cargo passa pela sobrevivência nas copas.

Se for eliminado na Copa do Brasil e da Libertadores, fica difícil imaginar o futuro. Mas, o que eu tenho de informação hoje é que se depender do Alessandro Barcellos, ele não cai.

André Hernan

Após o mata-mata com o Flu na Copa do Brasil, o Inter encara o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores.

