Rashford marca, e Barcelona goleia clube sul-coreano em amistoso

Na manhã desta segunda-feira, o Barcelona enfrentou o Daegu em amistoso, no Daegu Stadium, na Coreia do Sul. O clube catalão venceu por 5 a 0, com gols de Gavi (dois), Robert Lewandowski, Toni Fernández e Marcus Rashford.

Essa foi a terceira vitória do Barcelona nos três amistosos disputados nesta pré-temporada, até o momento. Ao todo, foram 15 gols marcados e apenas quatro sofridos. Por outro lado, o Daegu chegou ao 13º jogo seguido sem vitória.

O Barcelona volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando encara o Como, da Itália, pelo troféu Joan Gamper, no Estádio Johan Cruyff. O Daegu encara o Seoul nesta sexta-feira, às 7h30, pela 25ª rodada do Campeonato Sul-Coreano, no Estádio da Copa do Mundo de Seul.

O Barcelona abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Após jogada pelo lado direito, Lamine Yamal encontrou Gavi, que recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

Cinco minutos depois, após rápida troca de passes, Gerard Martín recebeu um lançamento na lateral esquerda e cruzou na medida para Robert Lewandowski balançar as redes. Ainda antes do intervalo, Gavi recebeu de Jules Koundé, bateu cruzado e marcou seu segundo gol na partida, aos 47 minutos.

No segundo tempo, Dani Olmo tabelou com Marcus Rashford e enfiou para Toni Fernández. O espanhol de apenas 17 anos invadiu a área, tocou na saída do goleiro e marcou o quarto do Barcelona, aos nove minutos.

Aos 20, Eric Gárcia foi acionado na ponta direita e cruzou para Marcus Rashford. O atacante inglês bateu de primeira, marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona e fechou a goleada.