Quase lá: entenda o que falta para Khellven se tornar reforço do Palmeiras

O Palmeiras está perto de anunciar mais um reforço nesta janela de transferências. Trata-se do lateral direito Khellven. O jogador chegou a São Paulo neste fim de semana e deve passar por exames no clube alviverde nesta segunda-feira, conforme apurado pela Gazeta Esportiva. Sendo aprovado, assina o contrato e pode, enfim ser anunciado.

A diretoria palmeirense foi atrás de Khellven para repor a saída de Mayke, que foi para o Santos. O jogador de 24 anos estava na Rússia, defendendo o CSKA Moscou desde 2023. Pela equipe russa, ele somou 63 partidas, com cinco gols e 13 assistências.

A negociação gira em torno dos 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Khellven defendeu o Furacão por quatro anos. Pelo time paranaense, o lateral distribuiu 22 assistências e balançou as redes sete vezes em 166 aparições.

Uma vez anunciado, Khellven seria o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. O primeiro deles foi o atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. O lateral chegaria para compor o elenco e brigaria por vaga com Giay e Marcos Rocha.

Este último, porém, só deve ficar no clube até o fim desta temporada, quando se encerra seu vínculo. Além disso, há a expectativa de que Gilberto, promessa da base, passe a ficar à disposição de Abel quando isso acontece. Por enquanto ele apenas faz parte do grupo de apoio e treina com os profissionais.