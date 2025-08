Presidente interino do Corinthians recebe vice-prefeito de SP no Parque São Jorge

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, recebeu a visita do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Mello Araújo, nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. O encontro também contou com as presenças de Antonio Goulart, diretor de relações institucionais do clube, e de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

A reunião abordou pautas sociais e os ajustes finais para a concessão de uso da Av. Condessa de Elizabeth de Robiano, via localizada em frente à sede social do Timão.

Durante a visita, o vice-prefeito, que é torcedor do Corinthians e sócio do clube, foi presenteado com uma camisa da equipe.

"A visita do Coronel Mello Araújo foi muito importante. Estamos na fase final da concessão da rua em frente ao Parque São Jorge e alinhamos detalhes com a Prefeitura. Também discutimos ações sociais nas quais o Corinthians poderá contribuir. Temos compromisso com a comunidade, pois o Corinthians é o time do povo", disse Osmar Stabile.

"Viemos agradecer o trabalho do Corinthians e discutir parcerias. Entre elas, a questão do estacionamento, que vamos avaliar junto à Prefeitura, e ações sociais com crianças da comunidade, usando o esporte como ferramenta de inclusão", acrescentou o vice-prefeito.

"O Coronel Mello Araújo, associado e frequentador do clube, visitou o presidente para tratar de diversos assuntos, incluindo o fechamento da rua, uma conquista que agora caminha para ser formalizada. Hoje avançamos bastante nesse processo", finalizou Antonio Goulart.