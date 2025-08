Presidente do LFA celebra sucesso de Bia Mesquita e prevê destaque no UFC

A rápida ascensão de Bia Mesquita no MMA tem chamado atenção no cenário internacional - especialmente daqueles que acompanharam seus primeiros passos na modalidade. Presidente do LFA, Ed Soares não poupou elogios à atleta brasileira, recém-contratada pelo UFC após conquistar o cinturão peso-galo (61 kg) da organização.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Soares revelou que já esperava ver a multicampeã de jiu-jitsu no maior palco do esporte em pouco tempo. Para ele, o conjunto de atributos da lutadora tornava sua contratação uma consequência natural.

"Ela é muito boa. Quero dizer, ela é a GOAT do jiu-jitsu, mas eu já tinha a sensação de que logo estaria lutando no UFC. Como ela não estaria? Existe a categoria dos galos (61 kg), ela é uma mulher atraente, com grande carisma, casca-grossa, que finaliza lutas. Acho que ela preenche todos os requisitos. É muito legal pensar que toda campeã peso-galo feminina do LFA assinou com o UFC", afirmou o dirigente.

Estreia em casa

Invicta no MMA com cinco vitórias, quatro delas pelo LFA, Mesquita teve sua performance mais marcante em junho, ao nocautear Sierra Dinwoodie no segundo round e conquistar o título da divisão. O desempenho atraiu os olhares do UFC, que confirmou seu nome no card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, onde enfrentará Irina Alekseeva.

Currículo invejável no jiu-jitsu

Bia Mesquita desponta com um futuro promissor no MMA, credenciada por um currículo de respeito no jiu-jitsu. Ao longo de sua vitoriosa trajetória no tatame, a lutadora brasileira colecionou títulos importantes, com e sem quimono. Entre os principais, destacam-se as dez medalhas de ouro em Mundiais da IBJJF, número recorde na história das disputas na faixa-preta.

