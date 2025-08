Parceria entre Kaio Jorge e Matheus Pereira rende bons números ao Cruzeiro; veja

O Cruzeiro vem contando com o brilho de dois jogadores para brigar ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro de 2025. Trata-se de Kaio Jorge e Matheus Pereira.

A dupla soma seis bolas na rede de interações diretas no torneio. Desta forma, 20% dos gols da Raposa na Série A saem desta parceria, segundo dados do Sofascore.

No último domingo, na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo, fora de casa, Kaio Jorge foi o garçom para o gol de Matheus Pereira.

Nesta parceria, o centroavante coleciona quatro gols e duas assistências. O meia, por sua vez, tem duas bolas na rede e quatro passes para tento.

O Cruzeiro, atual segundo colocado, com os mesmos 37 pontos do líder Flamengo, tem 30 gols marcados em 18 partidas no Brasileirão.

O próximo rival da Raposa na Série A será o Santos, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada.

Antes disso, no entanto, o time visita o CRB, na quinta-feira, às 21 horas, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o duelo terminou em 0 a 0.