Palmeiras treina sem dois zagueiros e defesa preocupa para Dérbi decisivo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras treinou na manhã de hoje na Academia de Futebol e os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo não participaram das atividades com o restante do elenco.

Ambos seguem como dúvidas para o Dérbi decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na quarta-feira.

O que aconteceu

Fuchs se recupera de edema na coxa esquerda e seguiu tratamento aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube no gramado e na parte interna da Academia de Futebol.

Murilo seguiu o processo de transição física após lesão na coxa esquerda e fez trabalhos no campo em separado do elenco.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Barradão cumpriram o cronograma de atividades regenerativas e musculação. Os demais foram a campo para um treino tático posicional com prática de finalizações e disputa de jogos em campo reduzido.

As opções que Abel Ferreira tem à disposição para o Dérbi são: Gustavo Gómez, Micael e Benedetti. Os últimos dois foram titulares contra o Vitória e não foram bem.

O Palmeiras enfrenta o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil — o Alviverde perdeu por 1 a 0 a ida e precisa de uma vitória com vantagem de dois gols para se classificar de forma direta