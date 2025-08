Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para pegar o Corinthians

Nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o Corinthians, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os rivais medem forças na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vitória cumpriram um cronograma de atividades regenerativas e musculação. Enquanto isso, o restante do elenco alviverde foi a campo e realizou treino tático posicional com prática de finalizações e disputa de jogos em campo reduzido.

Em recuperação de edema na coxa esquerda, o zagueiro Bruno Fuchs permaneceu sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Já Murilo, também beque do Verdão e com contusão na coxa esquerda, se encontra em transição física e fez atividades no gramado, mas separado do grupo de jogadores.

Momento do Palmeiras

A equipe chega para o clássico decisivo em bom momento. No último domingo, o Palmeiras sofreu, mas arrancou um empate do Vitória por 2 a 2 e ampliou sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 33 pontos e se mantiveram na terceira posição, a quatro pontos de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, respectivamente. O Alviverde ainda tem um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que a Raposa.

Agora, o Palmeiras vira a chave e foca na Copa do Brasil. Com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto às quartas da Copa do Brasil. Já em caso de triunfo por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.