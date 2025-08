Palmeiras anuncia a contratação do lateral Khellven; veja detalhes

O Palmeiras anunciou, na noite de hoje, a contratação do lateral-direito Khellven junto ao CSKA, da Rússia. Ele tem 24 anos.

A transferência girou em torno de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). O acordo estava sendo costurado nas últimas semanas, e ele já está no Brasil.

Khellven assinou vínculo até julho de 2030. Ele vai disputar posição com Marcos Rocha e Giay na equipe comandada por Abel Ferreira.

Prontamente aceitei o convite. Falei com o Vitor Roque, com o Mauricio, e todos me falaram coisas muito boas da estrutura. Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão. Quando chegou a proposta, falei com a minha esposa, conversamos. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rapidamente possível Khellven, ao site do Palmeiras

O reforço é o 9º do Palmeiras na temporada — recorde desde a chegada de Anderson Barros ao clube, no início da temporada 2020. Ramón Sosa, Paulinho, Facundo Torres, Vitor Roque, Bruno Fuchs, Micael, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista foram os outros contratados neste ano.