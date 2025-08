Palmeiras anuncia contratação do lateral direito Khellven

Nesta segunda-feira, o Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Khellven, com vínculo válido até julho de 2030. A negociação foi acertada por 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

A diretoria palmeirense foi atrás do jogador de 24 anos para repor a saída de Mayke, que foi para o Santos.

"Primeiramente, agradecer a Deus por viver todo esse sonho. Agradecer à minha família, ao Palmeiras por ter me procurado. Prontamente aceitei o convite. Falei com o Vitor Roque, com o Mauricio, e todos me falaram coisas muito boas da estrutura. Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão. Quando chegou a proposta, falei com a minha esposa, conversamos. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rapidamente possível", afirmou.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Khellven defendeu o Furacão por quatro anos. Pelo time paranaense, o lateral distribuiu 22 assistências e balançou as redes sete vezes em 166 aparições. Já nas duas últimas temporadas, vestiu a camisa do CSKA, da Rússia. Ao todo, foram cinco gols e nove assistências. Em relação aos títulos, conquistou a Copa da Rússia (2024-25) e a Supercopa da Rússia (2025).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

"O Palmeiras tem um grande treinador, uma grande equipe. Por trás disso, tem toda essa estrutura, que é maravilhosa. Com certeza chamou a atenção. Tivemos vários jogos difíceis quando estava no Athletico, jogando aqui e na Arena da Baixada. Sempre foi muito difícil enfrentar o Palmeiras e, com certeza, é um sonho jogar em um clube desse tamanho. Realizar isso é muito gratificante", destacou.

Khellven se torna o segundo reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. O primeiro deles foi o atacante paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest.

"Estou ansioso (para conhecer o Allianz Parque), é um estádio muito bonito, uma torcida linda, que impulsiona os jogadores. Muito feliz e muito ansioso pra fazer essa estreia o mais rapidamente possível", finalizou o atleta.