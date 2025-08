Palmeiras 'alternativo' mostra problemas mesmo com meio bilhão em reforços

O Palmeiras mostrou poder de reação após estar perdendo por 2 a 0 para o Vitória, e conseguir o empate no fim do jogo pelo Brasileirão.

No entanto, a partida no Barradão mostrou que o elenco ainda precisa de ajustes mesmo após mais de R$ 500 milhões em contratações nesta temporada.

O que aconteceu

Abel Ferreira escalou um time todo reserva de olho no jogo decisivo contra o Corinthians, mas a atuação foi decepcionante. A equipe jogou bem por apenas 10 minutos no 1º tempo, e viu o Vitória dominar a primeira parte (1 a 0 no intervalo foi lucro). O desempenho melhorou na etapa final com a entrada dos titulares (Piquerez, Vitor Roque, Sosa e Facundo Torres).

O sistema defensivo tem mais de um problema: zagueiros e lateral esquerda. Micael e Benedetti se mostraram inseguros formando a dupla de zaga, e são opções para o Dérbi. Gustavo Gómez foi preservado, enquanto Bruno Fuchs e Murilo estão se recuperando de lesões e têm presença incerta. Vanderlan na lateral esquerda já tinha demonstrado no Mundial de Clubes contra o Chelsea que não era uma opção confiável na ausência de Piquerez, e voltou a fazer partida abaixo da média.

Meio-campo ainda sente a falta de um substituto para Richard Ríos. O Palmeiras ainda não encontrou o nome ideal para suprir a saída do meio-campista colombiano, e Lucas Evangelista — que era seu substituto imediato — também foi preservado contra o Vitória. Abel usou Raphael Veiga mais recuado e a dinâmica não funcionou. Ainda existe essa lacuna no elenco.

Ataque com jovens da base improvisados também não funcionou. O ataque que começou o jogo contra o Vitória era formado por Luighi, Thalys e Flaco López. Luighi (19) e Thalys (20) podem atuar pelo lado do campo, mas ambos preferem ser utilizados como referência no ataque — o que não tem acontecido com Abel Ferreira. Flaco se salvou com o gol que deu o empate ao Palmeiras no final do jogo.

Quem ainda pode chegar?

O Palmeiras tem acordo encaminhado para contratar o lateral direito Khellven, do CSKA Moscou. A negociação vai ser fechada em torno de 5 milhões de euros, o que significa pouco mais de R$ 30 milhões, mas pode subir de acordo com metas.

O clube ainda segue no mercado em busca de um substituto para Richard Ríos, e essa peça será o grande esforço do Alviverde nesta janela de transferências. A situação da lateral esquerda também é analisada, mas o Alviverde só vai contratar em caso de boa oportunidade de mercado (como foi no caso de Khellven).