Palmeiras abre venda geral de ingressos para Derby decisivo

O Palmeiras abriu, nesta segunda-feira, a venda geral de ingressos para o clássico contra o Corinthians, válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os bilhetes, com valores entre R$ 100 e R$ 420, estavam à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti até às 10h (de Brasília) desta segunda, horário em que foi iniciada a venda geral. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ingressospalmeiras.com.br.

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

A comercialização para os sócios Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto às quartas da Copa do Brasil. Já em caso de triunfo por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira o preço dos ingressos disponibilizados pelo Verdão

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]