O que explica a queda de rendimento do Flamengo? Comentaristas analisam

O Flamengo é líder do Brasileirão, mas vem apresentando uma queda de rendimento nos últimos jogos. No Fim de Papo, José Trajano e Lucas Musetti debateram o tema.

Na 18ª rodada, o Fla visitou o Ceará e empatou em 1 a 1. Com 37 pontos em 17 jogos, a equipe carioca viu o Cruzeiro colar na tabela - a equipe mineira tem a mesma pontuação, mas um jogo a mais.

Musetti: Flamengo sua menos que adversários

O Flamengo precisa ser melhor que quase todos os times. É uma obrigação ter a bola, finalizar mais. [...] O último jogo dominante do Flamengo foi contra o São Paulo. Poderia ter goleado. Depois, mesmo vencendo Galo, Bragantino e Fluminense, já era um time capengando. E agora ficou exposto. [...] O Flamengo está suando menos que os adversários.

Lucas Musetti

Trajano: Há muita coisa enganosa no Flamengo

O Flamengo está jogando mal, sim. E tem muita coisa enganosa no Flamengo. Esse Samuel Lino, que veio do mesmo jeito que o Vitor Roque, custando uma fortuna inacreditável, não tem esse tamanho para o que o Flamengo pagou por ele. No primeiro jogo, parecia o Pelé. Hoje, vimos que tem altos e baixos. Mas não é um jogador para salvar a pátria.

José Trajano

