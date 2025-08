Neymar se diz bem e manda 'aviso' à seleção: 'Meu futebol todos conhecem, só depende só deles'

Neymar deixou o campo do MorumBis bastante satisfeito com sua apresentação e aliviado pela vitória que tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. Autor de dois gols no triunfo por 3 a 1 diante do Juventude, o astro avisou que está pronto para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.

Logo após a partida, o camisa 10 foi questionado sobre o que poderia falar aos auxiliares de Carlo Ancelotti que foram ao estádio acompanhá-lo em seu quinto jogo seguido por 90 minutos, algo que não ocorria desde 2022, e mostrou-se pronto para voltar a defender as cores verde e amarelo.

"Meu futebol todo mundo conhece, independentemente de qualquer coisa, estou à disposição. Sou um atleta, me sim bem e depende só deles", afirmou o jogador, que não defende o País desde outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias, ao SporTV.

Carlo Ancelotti planeja convocar o astro para os duelos com o Chile, dia 4 de setembro, e dia 9, contra a Bolívia, e pelo produzido contra o Juventude já deve estar convencido de que o astro pode ser útil na despedida das Eliminatórias. O italiano jamais descartou ter o camisa 10 na Copa do Mundo dos Estados Unidos, porém o queria bem fisicamente. As cinco partidas seguidas devem colocá-lo na lista de convocados do fim do mês.

Sobre a apresentação do Santos, o capitão pediu que os erros apresentados diante do Juventude n~]ao se repitam por uma decolagem no Brasileirão. Diante de um rival que vinha há seis jogos sem anotar gols, o Santos, além de ser vazado, ainda permitiu 20 finalizações e teve de ser salvo por Gabriel Brazão, autor de ao menos cindo defesas complicadas.

"Feliz de fazer um bom jogo, de voltar a vencer, que é o mais importante. Nosso time tem de continuar daqui para melhor. Óbvio, muitos erros que cometemos não podemos cometer, mas é isso, melhorar."