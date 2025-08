Recado a Ancelotti? Neymar fala sobre volta à seleção: 'Depende só deles'

Neymar foi o nome do jogo na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1 em jogo que teve olhares da seleção brasileira no Morumbis. O coordenador executivo Rodrigo Caetano e o diretor técnico Juan acompanharam ao jogo e viram uma atuação de gala do camisa 10.

O que aconteceu

Na saída de campo, Neymar mandou um "recado" sobre a possível volta à seleção. O próximo jogo do Brasil será exatamente daqui a um mês, contra o Chile, pelas Eliminatórias. Depois, a equipe ainda vai encarar a Bolívia.

Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem, então depende só deles. Neymar, ao SporTV

O camisa 10 celebrou a vitória. Com o resultado, o Santos deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação no Brasileirão.

Estou feliz de fazer um bom jogo e voltar a vencer, que é o mais importante. O nosso time tem que continuar daqui para melhor. Óbvio não podemos cometer muitos erros que cometemos hoje. É trabalhar para melhorar cada dia. Neymar

A vitória do Santos passou muito por Neymar. O camisa 10 fez o gol que abriu o placar, participou no lance do segundo — anotado por Barreral — e fechou a noite convertendo um pênalti.