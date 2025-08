Napoli empata com clube da terceira divisão em amistoso de pré-temporada

Na manhã desta segunda-feira, o Napoli empatou por 1 a 1 com o Casertana, da terceira divisão italiana, no Estádio Teofilo Patini, na Itália. Matteo Politano marcou para os donos da casa, enquanto Michele Vano anotou para os visitantes.

Na tarde do último domingo, o Napoli entrou em campo e foi derrotado pelo Brest, por 2 a 1, no mesmo estádio. Desde o início da pré-temporada, os italianos somam duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, diante do Catanzaro, da Segunda Divisão.

O Napoli volta a campo no próximo sábado, para mais um amistoso, desta vez com o Girona. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Teofilo Patini.

Os gols

Mesmo frente ao atual campeão italiano, o Casertana pressionou e inaugurou o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com o centroavante Michele Vano.

Porém, o Napoli conseguiu empatar a partida ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, com Matteo Politano. O capitão fez jogada individual pelo lado direito do ataque e finalizou de dentro da área para vencer o goleiro adversário.

Na etapa complementar, nenhum dos times voltou a balançar as redes e o amistoso terminou empatado por 1 a 1, com gols apenas na primeira etapa.