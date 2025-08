Messi tem lesão confirmada pelo Inter Miami após realizar exames

Lionel Messi teve uma lesão na perna direita constatada após realização de exames. No sábado, o astro argentino precisou ser substituído no início da partida do Inter Miami contra o Necaxa, do México, pela Leagues Cup, devido a um desconforto na região da coxa.

Em comunicado oficial, o clube estadunidense classificou como uma pequena lesão muscular, mas não definiu um prazo para o retorno de Messi aos gramados. Isso dependerá de sua resposta aos tratamentos de recuperação.

Vamos Miami ?? Victoria para seguir soñando ? pic.twitter.com/7wwCiw4cpD ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2025

Depois do empate com o Necaxa, o Inter Miami volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Pumas, do México, pela terceira rodada da fase de grupos da Leagues Cup. A partida está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida.

Com a lesão, o camisa 10 não deve estar na lista de relacionados do técnico Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi no Barcelona.

Veja a nota do Inter Miami na íntegra

O Inter Miami CF forneceu hoje (domingo) uma atualização sobre a lesão do capitão Leo Messi, apresentada pelo Baptist Health.

Messi passou por exames médicos para avaliar a extensão do desconforto muscular que sentiu durante a partida da Copa da Liga contra o Necaxa na noite de ontem, que o obrigou a deixar o campo.

Os resultados confirmaram uma pequena lesão muscular na perna direita. Sua liberação médica dependerá da sua evolução clínica e da resposta ao tratamento.